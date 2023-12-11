Петрозаводский шашист взял серебро престижных соревнований

Состязания в Северной столице объединили 170 участников из 18 регионов страны.

В Санкт-Петербурге завершилась классическая программа всероссийских соревнований по шашкам «Мемориал чемпиона СССР В.А. Сокова».



В категории юношей до 17 лет серебряную награду завоевал воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска Евгений Сорокин.



Соревнования объединили 170 участников из 18 регионов страны. Девушки и юноши боролись за призовые места в возрастных категориях до девяти, 11, 14 и 17 лет, рассказали в мэрии карельской столицы.