Петрозаводский шашист взял серебро престижных соревнований

Состязания в Северной столице объединили 170 участников из 18 регионов страны.
В Санкт-Петербурге завершилась классическая программа всероссийских соревнований по шашкам «Мемориал чемпиона СССР В.А. Сокова».
В категории юношей до 17 лет серебряную награду завоевал воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска Евгений Сорокин.
Соревнования объединили 170 участников из 18 регионов страны. Девушки и юноши боролись за призовые места в возрастных категориях до девяти, 11, 14 и 17 лет, рассказали в мэрии карельской столицы.
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