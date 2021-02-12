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12.02.2021 21:00

"Петрозаводскмаш" отправил первую партию нового оборудования в Турцию

Новости. Экономика
13:59, 13 Февраля 2021
фото: "Петрозаводскмаш"
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"Петрозаводскмаш" - филиал компании "АЭМ-технологии" - отгрузил первую партию оборудования для АЭС "Аккую" в Турции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Первая партия — два трубных узла — была отгружена с завода автомобильным транспортом. Расстояние около 5 тысяч километров груз преодолеет примерно за две недели. 

Контракт предусматривает производство 20 трубных узлов, а также комплекты колец для аттестации технологии сварки и аттестации сварщиков на монтаже. 

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK).

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Комментарии

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кир
2021-02-13 14:57:27
Вася, тебе слово. Вчера сообщали турецкие государственные СМИ об увеличении влияния Турции в южных областях России.
dimchik19725
2021-02-13 14:51:56
Самолётом то не дешевле было?
Беня
2021-02-13 16:43:17
dimchik19725, до такого самолета еще доехать надо :)
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