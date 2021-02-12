"Петрозаводскмаш" отправил первую партию нового оборудования в Турцию

"Петрозаводскмаш" - филиал компании "АЭМ-технологии" - отгрузил первую партию оборудования для АЭС "Аккую" в Турции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Первая партия — два трубных узла — была отгружена с завода автомобильным транспортом. Расстояние около 5 тысяч километров груз преодолеет примерно за две недели.

Контракт предусматривает производство 20 трубных узлов, а также комплекты колец для аттестации технологии сварки и аттестации сварщиков на монтаже.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK).