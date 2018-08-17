"Петрозаводскмаш" планирует расширить производство непрофильной продукции

Литейный завод "Петрозаводскмаша" (филиала компании "АЭС-технологии", входящей в Росатом) в ближайшей перспективе планирует наладить производство новых видов продукции, не связанных с атомной энергетикой.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"В ближайшей перспективе на Литейном заводе "Петрозаводскмаш" будет также налажено производство комплектующих для станкостроения, узлов ветроэнергетических установок, контейнеров для перевозки и хранения отработавшего ядерного топлива и другого оборудования для разных отраслей промышленности", - написал глава Карелии.

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