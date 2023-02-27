Первые ледоколы будут заложены на верфи в Петрозаводске в 2023 году

Строительство ледоколов впервые начнется в 2023 году на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ).

Об этом порталу «Корабел.ру» рассказал заместитель гендиректора по флоту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов.

«Мелкосидящие 6 МВт ледоколы, которые изначально планировались для строительства на ССК „Звезда“, на Онежском заводе будут заложены в этом году. Сменить исполнителя пришлось из-за загруженности дальневосточной верфи крупнотоннажным флотом. На данный момент по ледоколам принята проектная документация, но ее надо корректировать. В связи с отказом иностранных производителей от поставок требуется подбор нового оборудования. Добавлю, что, хотя Онежский судостроительно-судоремонтный завод не строил до этого ледоколы, мы знаем их возможности, и не сомневаемся, что завод справится», — сказал Стругов.