"Петрозаводскмаш" прошел проверку на соответствие ядерной безопасности Венгрии

Филиал компании "АЭМ-технологии" – "Петрозаводскмаш" - в числе других подразделений холдинга прошел проверку на соответствие требованиям Кодекса ядерной безопасности Венгрии для участия в производстве оборудования для венгерской АЭС.

В ходе аудита, проведенного специалистами из Венгрии, была проанализирована система управления и менеджмента качества, обеспечения ресурсами, кадровый потенциал "Петрозаводскмаша".

"Аудиторы посетили производственные комплексы и специальные лаборатории, где ознакомились с программой испытаний металла при производстве оборудования АЭС. Особое внимание также было уделено развитию культуры безопасности на производстве", - сообщила пресс-служба предприятия.

Что показали результаты аудита, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".