Петрозаводскмаш собирается удвоить численность рабочих

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Петрозаводскмаш, который является филиалом АО "АЭМ-технологии", готовится к увеличению вдвое штатной численности своих сотрудников в 2019 году.
Об этом заявил директор филиала Владимир Семикопенко в эфире ГТРК "Карелия".
Увеличение штатной численности рабочих планируется осуществить в связи с намерениями предприятия увеличить выпуск продукции.
"Мы начиная со второй половины 2019 года вынуждены будем практически удвоить численность основных рабочих. Я думаю, задача нетривиальная и понятная. Это все высококлассные специалисты", - сказал Семикопенко.
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