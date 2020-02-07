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Певица Адель уходит со сцены

Новости. Общество
19:40, 07 Февраля 2020
фото: © паблик "Adele"
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Британская певица и лауреат 15 премий "Грэмми" Адель собирается завершить свою концертную деятельность.

Артистка уже уволила сотрудников фирмы, занимавшейся организацией ее концертных туров, и заявила о закрытии компании, пишет Life со ссылкой на The Sun.

При ликвидации компании Адель получила 150 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12 миллионов рублей). Эти деньги, сообщает газета, могут быть связаны с другим собственным бизнесом певицы, который она открыла в 2015 году. На него сейчас уходит большая часть заработанных ранее средств.

Несмотря на то что Адель больше не появится на сцене вживую, поклонники всё ещё могут наслаждаться её музыкой. Именно она в октябре 2012 года представила публике заглавную песню для одноимённого фильма бондианы "007: Координаты "Скайфолл". Адель пообещала не оставлять поклонников ни с чем и анонсировала выход нового сингла.

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