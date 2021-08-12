Певицу МакSим готовят к выписке из больницы

Певицу МакSим (Марину Абросимову) в пятницу выпишут из больницы, она продолжит лечение дома.

Об этом сообщила РИА Новости ее представитель.

Собеседница агентства добавила, что рядом с артисткой будет находиться «профессиональная помощь».

Директор МакSим Маргарита Соколова написала в Instagram, что решение выписаться приняла сама певица.

«Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения», — написала менеджер.

МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица несколько недель находилась в коме.

Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.