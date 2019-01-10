ПФР объяснил, как жителям Карелии получить надбавку к пенсии за работу на селе

Жители сельских поселений Карелии могут рассчитывать на надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии при наличии трех необходимых условий.

Как сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда, для получения надбавки к пенсии житель региона должен проживать в сельской местности, иметь 30-летний стаж работы на определенных должностях в сельском хозяйстве и не работать в текущий момент.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".