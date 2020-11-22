Пиявки – маленькие чудо-лекари

Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.

В 1884 году, профессор Королевского колледжа в Бирмингеме Джон Хайкрафт обнаружил особое вещество, содержащееся в слюнных железах медицинской пиявки и получившее название "гирудин". В дальнейшем были открыты и другие биологически активные вещества, которые вырабатывают слюнные железы пиявки. Сегодня лечение пиявками в медицине используется наравне с последними медицинскими технологиями.

Медицинскую пиявку по праву можно назвать маленькой фармацевтической фабрикой. Они вырабатывают 46 ферментов, во время присасывания впрыскивают в организм более сотни биологически активных веществ, часть из которых образуется только в организме пиявки.

О полезных действиях пиявок читайте здесь.

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