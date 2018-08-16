Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
15:20, 16 Августа 2018

Писательница Дина Рубина приедет в Петрозаводск

По теме

Agricultere club попросил петрозаводчан помочь с обустройством на новом месте
16.08.18 14:08
Музыкальная школа имени Балакирева покинет помещения 48-й общеобразовательной школы
15.08.18 17:20
ВИДЕО: Куда переехал Agriculture club в Петрозаводске
15.08.18 16:57
Все новости
Загрузка...

В ДК "Машиностроитель" 22 ноября состоится творческий вечер Дины Рубиной.

Об этом сообщается в паблике билетного оператора kassir.ru в "ВКонтакте".

"Встреча будет посвящена выходу книги "Рябиновый клин" — так называется первая книга большого романа "Наполеонов обоз", задуманного в трех частях, - говорится в сообщении. – "Наполеонов обоз" — роман о пропавших сокровищах, которые вез через Боровск-Верею и дальше в знаменитом "золотом обозе" вице-король Евгений Богарне. Некий Аристарх Бугеро, адъютант и переводчик, предок героя романа Сташека Бугрова, преодолевает невероятные мучения, выполняет поручение Наполеона и оказывается в некой ловушке. Постепенно он натурализуется, женится на русской женщине… И память об исчезнувших или спрятанных где-то драгоценностях в семье передается уже чуть ли не как дурной анекдот".

Стоимость билетов – от 900 до 1,6 тысячи рублей.

Дина Рубина – русская писательница и сценарист.  По произведениям Рубиной сняты художественные фильмы: "На Верхней Масловке" (реж. К.Худяков, 2004 г.), "Двойная фамилия" (реж. С.Митин, 2006 г.), "Любка" (реж. С.Митин, 2009 г.) и др.

По теме

Agricultere club попросил петрозаводчан помочь с обустройством на новом месте
16.08.18 14:08
Музыкальная школа имени Балакирева покинет помещения 48-й общеобразовательной школы
15.08.18 17:20
ВИДЕО: Куда переехал Agriculture club в Петрозаводске
15.08.18 16:57
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
Сегодня 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
Сегодня 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 11:28
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»