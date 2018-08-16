Писательница Дина Рубина приедет в Петрозаводск

В ДК "Машиностроитель" 22 ноября состоится творческий вечер Дины Рубиной.

Об этом сообщается в паблике билетного оператора kassir.ru в "ВКонтакте".

"Встреча будет посвящена выходу книги "Рябиновый клин" — так называется первая книга большого романа "Наполеонов обоз", задуманного в трех частях, - говорится в сообщении. – "Наполеонов обоз" — роман о пропавших сокровищах, которые вез через Боровск-Верею и дальше в знаменитом "золотом обозе" вице-король Евгений Богарне. Некий Аристарх Бугеро, адъютант и переводчик, предок героя романа Сташека Бугрова, преодолевает невероятные мучения, выполняет поручение Наполеона и оказывается в некой ловушке. Постепенно он натурализуется, женится на русской женщине… И память об исчезнувших или спрятанных где-то драгоценностях в семье передается уже чуть ли не как дурной анекдот".

Стоимость билетов – от 900 до 1,6 тысячи рублей.

Дина Рубина – русская писательница и сценарист. По произведениям Рубиной сняты художественные фильмы: "На Верхней Масловке" (реж. К.Худяков, 2004 г.), "Двойная фамилия" (реж. С.Митин, 2006 г.), "Любка" (реж. С.Митин, 2009 г.) и др.