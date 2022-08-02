Пистолет летчика, обнаруженный в Карелии на месте падения самолета, передан в музей МВД

Музей МВД Карелии пополнился новым экспонатом - пистолетом ТТ, принадлежавшим летчику самолета, разбившегося во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолёт типа СБ — скоростной бомбардировщик — был обнаружен в Карелии поисковиками 5 лет назад. Они нашли элементы самолёта, вооружения и экипировки экипажа, а также фрагменты останков как минимум одного лётчика. В мае 2022 году их торжественно предали земле в Пряжинском районе, в мемориальном месте «Крыло».

Личное оружие одного из членов экипажа теперь будет храниться в ведомственном музее.