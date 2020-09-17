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Пивненко намерена добиться отмены повышения пенсионного возраста для жителей Карелии и других северян

Новости. Экономика
12:58, 18 Сентября 2020
фото: © "ИА Республика"
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Депутат Госдумы России Валентина Пивненко выступит с инициативой, предусматривающей отмену повышения пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

 

Инициатива депутата будет представлена в Госдуме страны в ноябре. Об этом Валентина Пивненко сообщила корреспонденту "Столицы на Онего".

Парламентарий пояснила, что занималась экспертизой действия введенного закона о повышении пенсионного возраста. Результаты мониторинга действующего пенсионного законодательства для северян она намерена представить в Госдуме в ноябре.

Валентина Пивненко сообщила, что планирует предложить отменить повышение пенсионного возраста для граждан России, проживающих в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.

"Мы будем вносить предложение - я имею в виду, от фракции – по итогам моей работы о том, чтобы все-таки вернуть прежний порядок по возрасту для выхода на пенсию. Подчеркиваю, на трудовую пенсию для работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Это касается Карелии", - сказала Валентина Пивненко.

Пивненко пояснила, что настаивает на прежнем стандарте выхода на пенсию граждан – для женщин в 50 лет, для мужчин в 55 лет.

По оценке Валентины Пивненко, нужно вернуться к ранее действовавшему порядку получения пенсионных прав для северян, поскольку на данный момент для граждан нет значительной привлекательности в работе на Севере: с этих территорий идет большой отток населения.

"Дальше мы будем работать над тем, чтобы подготовить проект федерального закона и проходить все по нему экспертизы и согласования. Я не думаю, что это будет легкая работа. Но у меня есть надежда на то, что она будет поддержана", - заключила Валентина Пивненко.

Напомним, пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Реформа вызвала массовое негодование граждан, которым отныне придется дольше работать в ожидании выхода на пенсию и получения соответсвующих денежных средств. 

В Карелии у пенсионеров имелись особые условия: женщины выходили на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. Однако пенсионная реформа поднимает планку выхода на пенсию для северян на пять лет к 2024 году. Соответственно, карельские женщины станут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет.

Ранее Валентина Пивненко голосовала за повышение пенсионного возраста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-18 14:11:45
Такое ощущение, что Хьюстонский проект все-таки реализуется, несмотря на то, что Гарвардский проект выполнен не полностью.

Вася
2020-09-18 14:07:29
Владимир Владимирович - спасите российский народ
Off
2020-09-18 14:00:35
Невменяемый депутат. Где она врет ? "- Вы во втором чтении голосовали за пенсионную реформу- почему?
- Конечно, голосовала. А потому что я не хочу, чтобы через 10 лет опять был бунт пенсионеров и меня там или кого-то, вместо меня кто будет, трепали бы за воротник за то, что нет средств в пенсионном фонде, и пенсии не выплачиваются. И что кому-то, кто вместо меня будет работать в Карелии, в Государственной думе, не придется стоять на коленях у руководителей федеральной власти и просить перечислить деньги нам. Вот только потому. Я не хочу брать на себя такую ответственность не за сегодняшний день, а за день, который может наступить через энное количество лет."(26 Сентября 2018)
Koira
2020-09-18 13:53:24
У бабули провалы в памяти, только недавно голосовала ЗА!
Вася
2020-09-18 13:42:14
Перспективная, казалось бы, концепция «люди — новая нефть» сталкивается с неожиданной, как выпавший зимой снег, проблемой: население России — нищее.
mark del
2020-09-18 13:41:37
Валя успокойся.
АК
2020-09-18 13:39:22
Кто-нибудь, объясните бабушке, "выступить с инициативой" и "добиться" это не одно и тоже.
Проснулась, выборы скоро что ли?
бюджет
2020-09-18 13:34:45
Лучше бы не пустой болтовней занималась, а конкретно заявила : я требую вернуть индексацию работающим пенсионерам. И об этом каждый день , на "каждом углу", с подключением других депутатов. А про севера...........заезжая пластинка, мало кого интересует это балабольство. Отменять нужно ВСЮ пенсионную реформу, вот ЧТО она должна говорить.
zanoza
2020-09-18 13:08:25
"поскольку на данный момент для граждан нет значительной привлекательности в работе на Севере: с этих территорий идет большой отток населения".
О какой привлекательности в работе на Севере говорит Пивненко, если самой работы нет в Карелии. У нас же безработица бьёт все рекорды! Далека же она от народа, наверное и впрямь засиделось в кресле.
Гость
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