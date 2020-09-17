Пивненко намерена добиться отмены повышения пенсионного возраста для жителей Карелии и других северян

Депутат Госдумы России Валентина Пивненко выступит с инициативой, предусматривающей отмену повышения пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Инициатива депутата будет представлена в Госдуме страны в ноябре. Об этом Валентина Пивненко сообщила корреспонденту "Столицы на Онего".

Парламентарий пояснила, что занималась экспертизой действия введенного закона о повышении пенсионного возраста. Результаты мониторинга действующего пенсионного законодательства для северян она намерена представить в Госдуме в ноябре.

Валентина Пивненко сообщила, что планирует предложить отменить повышение пенсионного возраста для граждан России, проживающих в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.

"Мы будем вносить предложение - я имею в виду, от фракции – по итогам моей работы о том, чтобы все-таки вернуть прежний порядок по возрасту для выхода на пенсию. Подчеркиваю, на трудовую пенсию для работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Это касается Карелии", - сказала Валентина Пивненко.

Пивненко пояснила, что настаивает на прежнем стандарте выхода на пенсию граждан – для женщин в 50 лет, для мужчин в 55 лет.

По оценке Валентины Пивненко, нужно вернуться к ранее действовавшему порядку получения пенсионных прав для северян, поскольку на данный момент для граждан нет значительной привлекательности в работе на Севере: с этих территорий идет большой отток населения.

"Дальше мы будем работать над тем, чтобы подготовить проект федерального закона и проходить все по нему экспертизы и согласования. Я не думаю, что это будет легкая работа. Но у меня есть надежда на то, что она будет поддержана", - заключила Валентина Пивненко.

Напомним, пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Реформа вызвала массовое негодование граждан, которым отныне придется дольше работать в ожидании выхода на пенсию и получения соответсвующих денежных средств.

В Карелии у пенсионеров имелись особые условия: женщины выходили на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. Однако пенсионная реформа поднимает планку выхода на пенсию для северян на пять лет к 2024 году. Соответственно, карельские женщины станут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет.

Ранее Валентина Пивненко голосовала за повышение пенсионного возраста.