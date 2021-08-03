Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Пивненко: Предлагаю обсудить идею по созданию межрегиональных центров оздоровления и отдыха для детей северных территорий

Новости. Политика
13:08, 05 Августа 2021

Новости партнеров

В Норильске начал свою работу юбилейный 40–й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В масштабном форуме принимает участие депутат ГосДумы РФ Валентина Пивненко.

В Норильске собрались представители десятков городов и муниципалитетов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий.

В приветственном слове советский и российский полярник, океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров отметил, что участники Союза городов Заполярья и Крайнего Севера ведут большую и важную работу для экономического и социального развития северных территорий.

Повестка съезда весьма обширна. В течение двух дней делегаты обсудят социально–экономическое положение муниципальных образований Крайнего Севера и ход реализации национальных проектов. Также будут обсуждаться законодательное обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды северных территорий, вопросы жизнеобеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов, проблемы состояния и обслуживания жилого фонда северных городов и посёлков.

Вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, депутат ГосДумы РФ Валентина Пивненко обратилась к участникам с приветственным словом.

«Мы вместе влияем на государственную политику в части развития северных территорий. Нам предстоит совместная работа над подготовкой принятия закона о поддержке предпринимательства в Арктической зоне. В Стратегии развития Арктики до 2035 года, подписанной Президентом России, очень четко обозначен большой социальный пласт вопросов. Развитие социальных направлений поможет людям жить и работать на Севере в более комфортных условиях. Одно из важнейших направлений — создание условий для подрастающего поколения. Сейчас готовится программа „Дети Арктики“. Предлагаю участникам съезда подумать и обсудить идею по созданию межрегиональных центров оздоровления и отдыха для детей северных территорий», — сказала Валентина Пивненко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-05 14:14:34
Да, нужны крепкие нервы, чтобы все прочитать.
Koira
2021-08-05 14:12:55
Бабуля уж больно сильно разошлась перед выборами, вызывайте неотложку.
Вася
2021-08-05 14:11:46
Когда вы уже насытитесь
Вася
2021-08-05 14:09:43
Голосуйте за нас и мы будем жить еще лучше
Вася
2021-08-05 14:06:11
Чтение подобного может вызвать нежелательные последствия и неадекватную реакцию, так что, если всё же надумаете прочесть, то держите себя в руках и не срывайте зло на окружающих.
Off
2021-08-05 13:57:12
Баба Валя не жалеет себя не спит ночами и все думает , о детях о народе ....раз в четыре года . :)
Вася
2021-08-05 13:55:47
"Чудны дела твои, Господи!"
юнипер95
2021-08-05 13:49:49
предвыборный трёп продолжается! Ну ничего, нам немного его еще слушать. после 19 сентября, как будет понятно, кто пролез в теплое кресло, сразу всех на 5 лет ветром сдует.
Мы помним, какие парламентские партии и ФИО , кто принял пенс реформу
Вася
2021-08-05 13:54:09
юнипер95, представь себе, что на тебе кружевные трусиля, в кармане майки лежит безвиз, впереди открытый шлагбаум в Европу и улыбающиеся встречные прохожие,
кир
2021-08-05 13:29:50
Боже мой, как нелепа баба Валя, оставшаяся в прошлом веке! :)
театральный критик
2021-08-05 13:18:53
А яблочнутая фрау эмми только плакатиком трясти горазда и в прокуратуру доносы писать задним числом :)
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»