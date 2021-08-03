Пивненко: Предлагаю обсудить идею по созданию межрегиональных центров оздоровления и отдыха для детей северных территорий

В Норильске начал свою работу юбилейный 40–й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В масштабном форуме принимает участие депутат ГосДумы РФ Валентина Пивненко.

В Норильске собрались представители десятков городов и муниципалитетов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий.

В приветственном слове советский и российский полярник, океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров отметил, что участники Союза городов Заполярья и Крайнего Севера ведут большую и важную работу для экономического и социального развития северных территорий.

Повестка съезда весьма обширна. В течение двух дней делегаты обсудят социально–экономическое положение муниципальных образований Крайнего Севера и ход реализации национальных проектов. Также будут обсуждаться законодательное обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды северных территорий, вопросы жизнеобеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов, проблемы состояния и обслуживания жилого фонда северных городов и посёлков.

Вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, депутат ГосДумы РФ Валентина Пивненко обратилась к участникам с приветственным словом.

«Мы вместе влияем на государственную политику в части развития северных территорий. Нам предстоит совместная работа над подготовкой принятия закона о поддержке предпринимательства в Арктической зоне. В Стратегии развития Арктики до 2035 года, подписанной Президентом России, очень четко обозначен большой социальный пласт вопросов. Развитие социальных направлений поможет людям жить и работать на Севере в более комфортных условиях. Одно из важнейших направлений — создание условий для подрастающего поколения. Сейчас готовится программа „Дети Арктики“. Предлагаю участникам съезда подумать и обсудить идею по созданию межрегиональных центров оздоровления и отдыха для детей северных территорий», — сказала Валентина Пивненко.