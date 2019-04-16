Пивненко в 2018 году заработала более 7,3 млн рублей

Опубликованы доходы депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Госдумы, общая сумма задекларированных доходов за 2018 год составила у депутата 7 миллионов 362 тысячи рублей.

Кроме того, в собственности у Пивненко земельный участок площадью 2,5 тысячи кв. метров, квартира площадью 137,3 кв. метра, дом 103,5 кв.м., баня 45 кв.м., два гаража по 40,6 и 24 кв.м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

В 2017 году Пивненко заработала 7 миллионов 202 тысячи рублей.