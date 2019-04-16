Пивненко в 2018 году заработала более 7,3 млн рублей

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Опубликованы доходы депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко.
Как следует из информации, опубликованной на сайте Госдумы, общая сумма задекларированных доходов за 2018 год составила у депутата 7 миллионов 362 тысячи рублей.
Кроме того, в собственности у Пивненко земельный участок площадью 2,5 тысячи кв. метров, квартира площадью 137,3 кв. метра, дом 103,5 кв.м., баня 45 кв.м., два гаража по 40,6 и 24 кв.м.
В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.
В 2017 году Пивненко заработала 7 миллионов 202 тысячи рублей.
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