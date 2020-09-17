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Пьяная россиянка едва не убила младенца, выполняя трюки на скейт-площадке (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:40, 17 Сентября 2020
фото: © кадр из видео
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В Тульской области женщина пыталась забраться на мини-рампу с коляской в руках.

Шокирующее видео из Тульской области облетело соцсети. Его сняли школьники на скейт-площадке. Именно здесь горе-мать решила преподать подросткам урок экстремального вождения, пишет "Комсомольская правда".

На кадрах видно, как женщина с коляской в руках с упорством пытается взобраться вверх по мини-рампе. Однако, справиться с управлением коляски ей не удается. Она оступается несколько раз и падаетвместе с младенцем.

Окружающие пытались остановить ее. Однако она вошла в кураж и продолжила выполнять свои трюки, не выпуская коляску из рук.

Очевидцы утверждают, что женщина является жительницей Ефремова. А ее неадекватное поведение следствие алкогольного опьянения.

Происшествием уже заинтересовалась прокуратура Тульской области. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Параллельно проводит проверку и региональный Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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