Пьяная россиянка незаконно уплыла на лодке из Карелии в Финляндию

Женщину ждет выдворение на родину.

Финские пограничники задержали гражданку России, которая незаконно пересекла российско-финляндскую границу на озере Пюхяярви. Как рассказала Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел утром 1 июля, о нарушителе границы пограничникам сообщили местные жители.

Женщина уплыла на финскую территорию из Карелии на лодке. Как оказалась, россиянка была пьяна, и теперь ей грозит ответственность, как за незаконное пересечение границы, так и за управление водным транспортом в нетрезвом виде. Нарушительницу ждет выдворение на родину.