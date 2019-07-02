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Новости. Происшествия
08:58, 02 Июля 2019
фото: http://e-finland.ru/rest/fishing/rybalka-na-ozere-pyuhyayarvi.html

Пьяная россиянка незаконно уплыла на лодке из Карелии в Финляндию

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Женщину ждет выдворение на родину.

Финские пограничники задержали гражданку России, которая незаконно пересекла российско-финляндскую границу на озере Пюхяярви. Как рассказала Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел утром 1 июля, о нарушителе границы пограничникам сообщили местные жители.

Женщина уплыла на финскую территорию из Карелии на лодке. Как оказалась, россиянка была пьяна, и теперь ей грозит ответственность, как за незаконное пересечение границы, так и за управление водным транспортом в нетрезвом виде. Нарушительницу ждет выдворение на родину.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-02 11:24:38
Не всё же им алкотуры к нам устраивать :)
Lana
2019-07-02 10:46:09
Заблудилась? Или еще один соискатель политубежища?
Мизантроп
2019-07-02 09:35:35
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!
кир
2019-07-02 11:06:58
Мизантроп,
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках. (с)
Кто автор? У вас в особом отделе знают :)
Валерия Костина
2019-07-02 09:03:18
Все таки финны жмоты. Нет бы похмелили и отправили обратно,как то не гостеприимно. Наши не такие.
Гость
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