Пьяница с разбитой головой в Петрозаводске ударил полицейского в ответ на помощь

В Петрозаводске наряд полиции вызвал нетрезвому мужчине скорую помощь, а он напал на одного из стражей порядка, сообщили в прокуратуре.

В Петрозаводске 47-летний мужчина пойдет под суд за нападение на полицейского. По версии следствия, рано утром 14 июля по указанию оперативного дежурного двое полицейских прибыли во двор одного из домов.



Стражи порядка должны были проверить информацию о нетрезвом мужчине в этом дворе. Пьяного горожанина нашли с разбитой головой. Полицейские вызвали ему бригаду скорой помощи.



Сотрудники МВД потребовали от мужчины пройти в автомобиль медиков для осмотра. Вместо этого злоумышленник напал на одного из полицейских и ударил его кулаком в лицо.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.