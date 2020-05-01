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Пьяного скутериста поймали в поселке Карелии

Новости. Происшествия
11:30, 02 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Госавтоинспекторы в Олонецком районе Карелии остановили водителя скутера в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером в д. Рыпушкалица Олонецкого района автоинспекторы остановили 40-летнего водителя скутера в состоянии алкогольного опьянения, который находился за рулем, не имея прав на управление данной категорией транспортного средства.

В отношении водителя составлены административные материалы – его ждет административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Напомним, что "рейды трезвости" продлятся в Карелии до 12 мая включительно. Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефонам дежурных частей ГИБДД или на короткий номер 102, 112.

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