Пьяного жителя Карелии с предметом, похожим на нож, задержали в торговом центре

В торговом центре Медвежьегорска задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения с ножом и матами пугал покупателей.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, сотрудники ведомства оказали содействие в задержании нарушителя в районе Карелии.

Вечером 31 декабря группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны выезжала на вызов в торговый центр на улице Дзержинского. В здании находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, при себе он имел предмет, похожий на нож.

Гражданин вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Сотрудники полиции задержали нарушителя. Росгвардейцы принимали участие в оцеплении места происшествия.