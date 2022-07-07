Пьяные водители снова попались автоинспекторам в Карелии 

Минувшая суббота принесла «улов» сотрудникам ГИБДД, патрулировавшим дороги Сортавальского района Карелии.

По сообщению пресс-службы ведомства, за сутки там были задержаны 3 водителя с признаками алкогольного опьянения.

В поселке Киркколахти инспекторы отстранили от управления автомобилем водителя «Фольксваген Джетта». Алкотестер показал 0.46 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя, 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, составлены административные материалы.

В поселке Вяртсиля было пресечено нарушение 44-летним водителем автомобиля «Форд Торенто». Имея признаки опьянения, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.



Еще один водитель попался инспекторам в Сортавале. Местный житель не согласился с показаниями алкотестера и был направлен на медицинское освидетельствование. Решение о привлечении к ответственности будет принято по итогам медицинской экспертизы.