Пьяных дебоширов сняли с двух поездов в Карелии

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В Карелии пресечены факты нарушения общественного порядка в поездах дальнего следования, сообщает транспортная полиция.
В пассажирском поезде сообщением Мурманск – Санкт- Петербург 39-летняя уроженка Ярославской области в состоянии алкогольного опьянения не реагировала на замечания поездной бригады и мешала отдыху пассажиров.
Кроме того, в транспортную полицию с заявлением о неадекватном поведении одного из пассажиров поезда Мурманск-Москва обратился начальник состава. Как выяснилось, 44-летний житель Архангельской области злоупотреблял спиртными напитками и игнорировал требования поездной бригады.
Оба правонарушителя были сняты с поезда по акту о недостойном поведении пассажира.
В отношении них составлены административные протоколы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 15 суток.
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