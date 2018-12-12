Пьяных дебоширов сняли с двух поездов в Карелии

В Карелии пресечены факты нарушения общественного порядка в поездах дальнего следования, сообщает транспортная полиция.

В пассажирском поезде сообщением Мурманск – Санкт- Петербург 39-летняя уроженка Ярославской области в состоянии алкогольного опьянения не реагировала на замечания поездной бригады и мешала отдыху пассажиров.

Кроме того, в транспортную полицию с заявлением о неадекватном поведении одного из пассажиров поезда Мурманск-Москва обратился начальник состава. Как выяснилось, 44-летний житель Архангельской области злоупотреблял спиртными напитками и игнорировал требования поездной бригады.

Оба правонарушителя были сняты с поезда по акту о недостойном поведении пассажира.

В отношении них составлены административные протоколы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 15 суток.