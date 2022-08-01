Пьяный буян в Карелии пытался скрыться от полиции и устроил драку при задержании

Суд в Медвежьегорске принял к рассмотрению уголовное дело против местного жителя, которого задержали за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, а он ударил полицейского.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 6 мая 2022 года сотрудники полиции остановили обвиняемого на улице на том основании, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Его повели в служебный автомобиль, но он вырвался и попытался скрыться. Стражи порядка задержали мужчину и посадили на заднее сидение патрульной машины. Там он начал буянить, ругаться нецензурной бранью и ударил сотрудника полиции ногой в голову.

Теперь его будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).