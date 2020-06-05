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Пьяный пенсионер разъезжал на советском мотоцикле по Карелии

Новости. Общество
10:22, 06 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителя остановили 5 июня на 1058 км федеральной автодороги "Кола" в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.53 инспекторы ДПС отстранили от управления пьяного 65-летнего водителя мотоцикла "ИЖ Планета-3", который не имел прав управления.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, за что был привлечен к административной ответственности.

На водителя также были составлены административные материалы за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (штраф в размере одной тысячи рублей) и за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (штраф – 800 рублей).

Ранее пьяный пенсионер на мопеде попал в ДТП и был госпитализирован.

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Комментарии

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новый
2020-06-06 10:31:10
С дальнего кордона приехал :)
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