Пьяный пенсионер разъезжал на советском мотоцикле по Карелии

Нарушителя остановили 5 июня на 1058 км федеральной автодороги "Кола" в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.53 инспекторы ДПС отстранили от управления пьяного 65-летнего водителя мотоцикла "ИЖ Планета-3", который не имел прав управления.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, за что был привлечен к административной ответственности.

На водителя также были составлены административные материалы за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (штраф в размере одной тысячи рублей) и за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (штраф – 800 рублей).



Ранее пьяный пенсионер на мопеде попал в ДТП и был госпитализирован.