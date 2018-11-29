Пьяный петрозаводчанин украл машину у коллеги и не справился с управлением

Наряд ДПС обнаружил за рулем пьяного угонщика, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 27 ноября наряд ДПС, осуществлявший патрулирование Петрозаводска, заметил отечественный автомобиль, который врезался в ограждение на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды.

Полицейские остановились, чтобы выяснить, что произошло и в порядке ли водитель. Приблизившись к автомобилю, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили за рулем мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты проверки.

Как выяснили автоинспекторы, у гражданина не имеется ни водительских прав, ни документов на машину. В ходе дальнейшей беседы гражданин признался, что угнал её часом ранее.

25-летний житель Карелии знаком с владельцем машины, он работал с ним и знал, что тот хранит второй комплект ключей на работе. При этом транспорт оставался припаркованным там же.

По версии правоохранителей, подозреваемый поздно вечером пришел в офис, похитил ключи, после чего угнал чужой транспорт. Далеко гражданин уехать не смог, не справился с управлением и врезался в ограждение.

На мужчину завели уголовное дело.