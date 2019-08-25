Пьяный водитель фуры остановлен на трассе в Карелии

Инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления водителя большегруза, севшего за руль пьяным, сообщает Госавтоинспекция.

По информации ведомства, 24 августа в Лоухском районе на трассе "Кола" 55-летний житель Медвежьегорского района управлял большегрузом с прицепом, будучи лишенным права управления и в состоянии опьянения.

Водитель был отстранен от управления транспортом.

Составлены материалы по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.