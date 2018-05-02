Пьяный водитель и автомобилист без прав были остановлены на трассе в Карелии

В Карелии двое водителей были отстранены от управления транспортными средствами после задержания инспекторами в ходе рейда «Нетрезвый водитель».

Прионежские автоинспекторы в ходе утреннего рейда "Нетрезвый водитель" патрулировали участки федеральной автодороги "Кола".

В 10-15 на 435 км автодороги "Кола" отстранен от управления 44-летний водитель автомобиля "Форд - Транзит". Водитель находился в нетрезвом состоянии. Составлены материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Об этом сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

В 10-40 был остановлен грузовой тягач Вольво, за рулем которого находился 32 - летний водитель. Он ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения и срок лишения еще не истек. Водитель также был отстранен от управления грузовиком. Составлены материалы по статье 12.8.3 КоАП РФ.

Решение по данным водителям примет суд, сообщают в Госавтоинспекции.