Пьяный водитель в Беломорске пнул полицейского и попал на штраф

Суд обязал жителя Беломорского района, пнувшего сотрудника ДПС, выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 мая сотрудники полиции задержали в Беломорске 36-летнего водителя, управлявшего машиной, в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания мужчину посадили в служебный автомобиль для доставки в отдел полиции.

В автомашине мужчина повел себя агрессивно и ударил одного из сотрудников полиции ногой, причинив ему телесные повреждения. После этого подсудимый был обезврежен и доставлен в отдел полиции.

Приговором суда дебоширу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.