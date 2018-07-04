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Новости. Общество
15:21, 04 Июля 2018

Пьяный водитель в Беломорске пнул полицейского и попал на штраф

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Суд обязал жителя Беломорского района, пнувшего сотрудника ДПС, выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 мая сотрудники полиции задержали в Беломорске 36-летнего водителя, управлявшего машиной, в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания мужчину посадили в служебный автомобиль для доставки в отдел полиции.

В автомашине мужчина повел себя агрессивно и ударил одного из сотрудников полиции ногой, причинив ему телесные повреждения. После этого подсудимый был обезврежен и доставлен в отдел полиции.

Приговором суда дебоширу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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