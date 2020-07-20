Пьяный водитель внедорожника оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД Карелии

В Пряжинском районе 58-летнего водителя ждет двойное наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Чална Пряжинского района 58-летний водитель автомобиля Niva, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал неповиновение законному требованию инспектора ДПС.

В соответствии с законом нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За пьяное вождение предусмотрена более строгая мера наказания – 30 тысяч рублей штрафа и лишение права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

Мужчина ожидает решения суда. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.