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Новости. Происшествия
13:14, 03 Июня 2019
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Пьяный житель Карелии изуродовал новую иномарку соседки, припарковавшуюся на его месте

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В Кемском районе Карелии мужчина испортил автомобиль соседки, которая припаковалась якобы на его любимом месте.

В дежурную часть ОМВД России по Кемскому району обратилась 24-летняя местная жительница. Утром на автомобиле она обнаружила повреждение лакокрасочного покрытия. Глубокая царапина протянулась от пассажирской двери и до заднего бампера. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска разобрались в случившемся. Дом, в котором проживает девушка, имеет небольшую дворовую территорию. Парковочных мест жителям не хватает. В ее семье имеется старый автомобиль, который не эксплуатируется и стоит во дворе. Также недавно молодая женщина получила водительское удостоверение и приобрела себе иномарку.

Соседи долгое время были недовольны наличием старой машины на парковке и тем, как автоледи паркует новый автомобиль. На данной почве возникали словесные конфликты.

Ночью один из соседей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся домой. Зайдя во двор, он заметил, что соседка оставила свой транспорт на его любимом парковочном месте.

Тогда он взял камень и процарапал полосу по боковой части автомобиля.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно розыскных мероприятий установили личность подозреваемого – 32-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-03 13:54:07
Ибо нефиг. Путинский электорат
zanoza
2019-06-03 13:52:07
Что значит его любимое место? Он что его узаконил? Поражаюсь людям, которые без всяких оснований захватывают общее имущество. Придомовая территория-это общедомовое имущество и как его использовать решает общее собрание собственников дома.
Гость
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