Пьяный житель Карелии изуродовал новую иномарку соседки, припарковавшуюся на его месте
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В Кемском районе Карелии мужчина испортил автомобиль соседки, которая припаковалась якобы на его любимом месте.
В дежурную часть ОМВД России по Кемскому району обратилась 24-летняя местная жительница. Утром на автомобиле она обнаружила повреждение лакокрасочного покрытия. Глубокая царапина протянулась от пассажирской двери и до заднего бампера. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.
Оперуполномоченные уголовного розыска разобрались в случившемся. Дом, в котором проживает девушка, имеет небольшую дворовую территорию. Парковочных мест жителям не хватает. В ее семье имеется старый автомобиль, который не эксплуатируется и стоит во дворе. Также недавно молодая женщина получила водительское удостоверение и приобрела себе иномарку.
Соседи долгое время были недовольны наличием старой машины на парковке и тем, как автоледи паркует новый автомобиль. На данной почве возникали словесные конфликты.
Ночью один из соседей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся домой. Зайдя во двор, он заметил, что соседка оставила свой транспорт на его любимом парковочном месте.
Тогда он взял камень и процарапал полосу по боковой части автомобиля.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно розыскных мероприятий установили личность подозреваемого – 32-летнего мужчины.
Возбуждено уголовное дело.
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