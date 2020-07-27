Пьяный житель Карелии набросился на полицейского, используя в качестве "оружия" голову

В Лахденпохье мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 13 июля сотрудники ДПС в городе Лахденпохья остановили автомобиль для проверки водителя.

После того как автоинспекторы выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, он повел себя агрессивно и ударил одного из них головой.



Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее на севере Карелии разгоряченный алкоголем мужчина сорвал погон с полицейского.