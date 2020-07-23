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На севере Карелии разгоряченный алкоголем мужчина сорвал погон с полицейского

Новости. Криминал
07:25, 24 Июля 2020
фото: © РИА Новости. Игорь Зарембо
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В Беломорске пьяный мужчина избил полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 18 июля сотрудник полиции прибыл в одну из квартир города Беломорска, где 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал жене. Полицейский потребовал от мужчины прекратить дебоширить и пригласил проехать в отдел полиции для разбирательства.

Однако разгоряченный алкоголем мужчина повел себя агрессивно и нанес полицейскому несколько ударов руками и ногами, а также оторвал погон, повредив форменное обмундирование.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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