На севере Карелии разгоряченный алкоголем мужчина сорвал погон с полицейского

В Беломорске пьяный мужчина избил полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 18 июля сотрудник полиции прибыл в одну из квартир города Беломорска, где 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал жене. Полицейский потребовал от мужчины прекратить дебоширить и пригласил проехать в отдел полиции для разбирательства.

Однако разгоряченный алкоголем мужчина повел себя агрессивно и нанес полицейскому несколько ударов руками и ногами, а также оторвал погон, повредив форменное обмундирование.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.