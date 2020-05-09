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Пятеро заключенных в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
10:03, 10 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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В медицинских подразделениях системы УФСИН Карелии проходят лечение пятеро заболевших, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказл, кто и где проходит лечение от коронавируса.

Так, в Республиканской инфекционной больнице лечатся 19 человек, в том числе 5 детей, в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ – 12 пациентов, в инфекционном отделении в Питкяранте – 2 больных, еще 5 заболевших получают лечение в медицинских подразделениях системы УФСИН Карелии.

В монопрофильном ковид-центре на базе Госпиталя ветеранов войн получают медицинскую помощь 39 заболевших Covid-19.

Среди них - пациент, которому требуется заместительная почечная терапия. В ковид-центре мы предусмотрели условия и для больных, находящихся на гемодиализе.

Напомним, 30 апреля у двух заключенных СИЗО, этапированных из Ленинградской области, был выявлен коронавирус.

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