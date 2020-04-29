Коронавирус выявлен у заключенных СИЗО Петрозаводска

Глава Карели Артур Парфенчиков рассказал о восьми заболевших коронавирусом, которых выявили 29 апреля.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и составило 74, сообщал ранее оперштаб.

Артур Парфенчиков уточнил, что 6 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске. Из них 4 человека – жители города, все контактировали с заболевшими ранее людьми; 2 случая – это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине.

"В учреждении УФСИН проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, определен круг контактов при этапировании, проводятся тесты на COVID-19", - написал у себя на странице в соцсети глава Карелии.

Еще один случай зарегистрирован в Сегеже - он также из числа "контактных" - заболевшая находилась в режиме изоляции под наблюдением врачей с тестированием на заболевание.

Первый случай коронавируса выявлен в Кеми. COVID-19 подтвержден у мужчины 64 лет. Ранее он обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ, лечился амбулаторно, сейчас госпитализирован с пневмонией. Его близкие находятся в изоляции, устанавливается круг контактов заболевшего.

Напомним, 17 апреля Артур Парфенчиков сообщал, что коронавирус был выявлен у 25-летней работницы УФСИН из Сегежи, которая поступила с признаками ОРВИ.