ПКФ "СЛОВО" подарила детям Дневник мечты на 1 сентября

Веселый и незабываемый праздник устроила команда ПКФ "СЛОВО" в День знаний детям Петрозаводска.

1 сентября у торгово-развлекательного центра "Лотос Плаза" состоялся праздник, посвященный Дню знаний. Тысячи детей приняли участие в развлекательных мероприятиях. Главной героиней дня стала LADA GRANTA!

Ярко-красный, стильный, рельефный автомобиль линейки LADA привлекал внимание посетителей мероприятия. Мужчины не только садились за руль и осматривали салон автомобиля, но даже заглядывали под капот. Представительницы прекрасной половины не упустили шанс запечатлеть себя за рулем красивой машины. А дети просто пришли в восторг от возможности почувствовать себя настоящими водителями нового современного автомобиля LADA Granta.

На празднике было проверено, что новая LADA Granta – не только красивый и комфортный автомобиль, но и вместительный. В багажник новой LADA Granta в кузове лифтбек вмещается 30! рюкзаков – проверено гостями праздника и командой LADA. Гости мероприятия смогли сделать фото настоящего гонщика: высунуться в окно новой LADA Granta и поймать ветер волосами.

Также на площадке родителей и детей ждала фотозона "Дневник мечты", где каждый мог сфотографироваться на фоне огромного дневника с "пятерками" и большой надписью "Молодец!". Фото с Дневником мечты стало талисманом успеха. Кадр на удачу спешили сделать не только ученики, но и родители: у "пятерок" позировали целыми семьями. Взрослые смеялись и радовались не меньше детей.

ПКФ "СЛОВО" подготовила конкурсы для всех: участник праздника любого возраста мог найти занятие по душе.

Здесь и ралли на самокатах, где гонщики преодолевали дистанцию с препятствиями в виде трамплинов и мостиков, показывали езду змейкой. Самым быстрым вручали сувениры от LADA.

Недалеко от гонщиков работала станция "Попади мячом". Вот где кипели настоящие страсти! Десяток малышей пытались попасть мячом определенного цвета в ячейку большого ящика. Самых метких также ждали призы.

Ребята постарше выбирали аттракцион "Гонки моделек". Задача участников заезда была простой: необходимо было выбрать понравившуюся модельку автомобиля и спустить ее по игрушечной трассе. Чей автомобиль приезжал быстрее, тот получал от организаторов сувениры.

На протяжении всего праздника на площадке ПКФ "СЛОВО" работал профессиональный фотограф. Свои снимки вы можете найти в группе ПКФ "СЛОВО".

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