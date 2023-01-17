«ПКС-Тепловые сети» обеспечат теплом новую межрайонную больницу

В 2023 году АО «ПКС-Тепловые сети» продолжило реконструкцию тепловой инфраструктуры для строящейся межрайонной больницы на Лесном проспекте в Петрозаводске.

К строительно-монтажным работам компания «ПКС-Тепловые сети» приступила в ноябре 2022 года и завершит их в наступившем году. За это время специалистам поэтапно предстоит модернизировать котельную и магистральный трубопровод, которые обеспечат подачу тепла на медицинский объект. «ПКС-Тепловые сети» уже начали работы в котельной на Комсомольском проспекте, откуда в случае непредвиденных ситуаций и на период летнего отключения горячего водоснабжения будут подаваться тепло и горячая вода в социально значимые объекты Петрозаводска.

На котельной, построенной в 1976 году, проводят комплексную реконструкцию: меняют систему хранения топлива, устанавливают дополнительные котлы и новое технологическое оборудование. Для управления устройствами монтируют автоматизированные системы и современный узел учета тепловой энергии.

Вместе с этим на замену прежнего устаревшего трубопровода, который проходит от котельной на Кукковке до здания больницы на Лесном проспекте, строители начали монтаж тепловой сети увеличенного диаметра с применением современных материалов.

О работах по модернизации объектов рассказывает Алексей Проккиев, технический директор АО «ПКС-Тепловые сети»: «План комплексной реконструкции тепловой инфраструктуры для строящейся больницы на Лесном проспекте рассчитан на полтора года. Для того, чтобы на столь длительный срок не отключать горожан от теплоснабжения, компания для подачи тепла к объектам прокладывает временные трубопроводы».

Реновация тепловой инфраструктуры обеспечит новую больницу надежным источником тепла, которое также необходимо для лечебного процесса, как и прочие жилищно-коммунальные услуги. В современном медицинском комплексе будут проходить специализированную терапию пациенты из Петрозаводска и районов Карелии. В блоке «А» будут открыты приемное и диагностическое отделение, а также представлены направления эндокринологии, ревматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. Для операционного вмешательства разместят операционные залы, анестезиологию-реанимацию с палатой ИТАР. Блок «Б» передадут детской поликлинике, которая на сегодняшний день находится в Детской республиканской больнице.