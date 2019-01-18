"ПКС-Водоканал" перешли на бесцеховую структуру управления

В АО "ПКС-Водоканал" состоялся официальный запуск работы бесцеховой организационной структуры управления, которая относится к производственным подразделениям предприятия.

Работу в тестовом режиме бесцеховой структуры АО "ПКС-Водоканал" начал уже в прошлом году. Тестовый режим продлился ровно месяц, после, в декабре, была проведена работа над ошибками, сотрудники отлаживали работу бизнес-процессов.

В январе сотрудники АО "ПКС-Водоканал" приступили к работе в новой для них структуре. Бесцеховая структура производства вместо 17 подразделений, как это было раньше, подразумевает работу всего шести служб: служба оперативного управления оборудованием, служба владельцев оборудования, служба технического обслуживания и ремонта, служба планирования и координации, служба развития, лаборатория контроля качества воды.

Такая структура позволит улучшить качество и скорость выполнения работ, вследствие чего повысится и экономическая эффективность предприятия. В дальнейшем методика перехода на бесцеховую структуру в АО "ПКС-Водоканал" планируется применить во всех предприятия "РКС-Петрозаводск", более того, опыт АО "ПКС-Водоканал" станет стандартом для введения бесцеховой структуры во всех предприятиях контура "Российских коммунальных систем".