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Планируется эксперимент по запуску цифрового рубля

Новости. Экономика
09:08, 27 Октября 2020
фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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ЦБ планирует пилотный запуск цифрового рубля в конце 2021 года.

Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года и по мере получения результатов будем двигаться дальше", - сказала Набиуллина, чьи слова цитирует RNS.

Набиуллина отметила, что регулятор должен оценить все плюсы проекта, которые он видит, с возможными рисками.

Что такое цифровой рубль, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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