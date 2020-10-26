Планируется эксперимент по запуску цифрового рубля

ЦБ планирует пилотный запуск цифрового рубля в конце 2021 года.

Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года и по мере получения результатов будем двигаться дальше", - сказала Набиуллина, чьи слова цитирует RNS.

Набиуллина отметила, что регулятор должен оценить все плюсы проекта, которые он видит, с возможными рисками.

Что такое цифровой рубль, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".