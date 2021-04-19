Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Горсовет Петрозаводска объяснил, почему Ирина Мирошник не уйдет с работы после 20 апреля 5
19.04.2021 15:58
Рыбачка из района Карелии скончалась в машине скорой помощи 2
Сегодня 07:15
Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина 5
Сегодня 11:30
Автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
19.04.2021 17:41
Как спастись от змей на дачном участке, рассказали специалисты 3
19.04.2021 21:30
Велосипедист жестко сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
Сегодня 06:50
Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО) 4
Сегодня 06:30

Планируется строительство первого в Карелии технопарка для производства пищевых продуктов

Новости. Экономика
14:35, 20 Апреля 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСC
Загрузка...

Власти Карелии планируют строительство в 2022 году третьего в регионе технопарка – его основным профилем будет производство пищевых продуктов.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии.

"На 2022 год мы также планируем поучаствовать в федеральной программе. Планируем зайти с проектом создания на территории региона технопарка по переработке пищевых продуктов. Я думаю, что у нас должно получиться, и мы получим федеральное финансирование… Резидентами уже будут производители пищевых продуктов", - сообщил Родионов.

Какие возможности получат резиденты технопарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-20 14:52:48
Целый техно парк для приготовления жрачки из пальмового масла, умно, ничего не скажешь :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»