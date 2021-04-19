Планируется строительство первого в Карелии технопарка для производства пищевых продуктов

Власти Карелии планируют строительство в 2022 году третьего в регионе технопарка – его основным профилем будет производство пищевых продуктов.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии.

"На 2022 год мы также планируем поучаствовать в федеральной программе. Планируем зайти с проектом создания на территории региона технопарка по переработке пищевых продуктов. Я думаю, что у нас должно получиться, и мы получим федеральное финансирование… Резидентами уже будут производители пищевых продуктов", - сообщил Родионов. Какие возможности получат резиденты технопарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".