Планы расчистки русла реки под Петрозаводском для борьбы с наводнениями откладываются

Проектно-сметная документация по расчистке русла и углублению дна реки Вилга для предотвращения наводнений будет готова только к концу ноября.
Об этом сообщает RosTender.info
Сейчас Минприроды принимает заявки на аукцион для выбора проектной организации. Начальная цена контракта — 3,7 млн рублей.
В проекте будут даны рекомендации по расчистке реки, углублению дна и выпрямлению русла. Протяженность участка работ составит 1,8 км.
Ранее в Минприроды поясняли, что это поможет не допустить повторения наводнения 2022 года. Тогда из-за подъема воды были подтоплены около 20 домов в деревне Вилга.
В министерстве говорили, что не успеют провести расчистку и выпрямление русла до начала паводков, но сделают это в 2023 году.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание