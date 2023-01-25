Планы расчистки русла реки под Петрозаводском для борьбы с наводнениями откладываются

Проектно-сметная документация по расчистке русла и углублению дна реки Вилга для предотвращения наводнений будет готова только к концу ноября.

Об этом сообщает RosTender.info

Сейчас Минприроды принимает заявки на аукцион для выбора проектной организации. Начальная цена контракта — 3,7 млн рублей.

В проекте будут даны рекомендации по расчистке реки, углублению дна и выпрямлению русла. Протяженность участка работ составит 1,8 км.

Ранее в Минприроды поясняли, что это поможет не допустить повторения наводнения 2022 года. Тогда из-за подъема воды были подтоплены около 20 домов в деревне Вилга.

В министерстве говорили, что не успеют провести расчистку и выпрямление русла до начала паводков, но сделают это в 2023 году.