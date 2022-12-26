Расчистить русло реки Вилга для предотвращения наводнений не успеют до начала паводков в Карелии

Власти Карелии намерены «работать на опережение», чтобы не допустить повторения наводнения из-за которого в прошлом году были подтоплены около 20 домов в деревне Вилга.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов.

«Будем работать на опережение, мониторить реку Вилга именно в период прохождения паводков, когда эта ситуация будет начинаться», — сказал Павлов.

В деревне Вилга в мае из-за подъема воды в одноименной реке были подтоплены около 20 домов.

По словам Павлова, это произошло из-за редкого стечения обстоятельств — одновременного прохождения проливных дождей и активного таяния снега. Чтобы не допустить повторения наводнения планируется углубление дна, расчистка и спрямление участков русла реки. Эти работы планируется провести в 2023 году, но до начала паводков сделать это будет невозможно, пояснил замминистра.