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«Планы у нас всегда амбициозные»: вице-премьер Карелии назвал основные стройки 2022 года

Новости. Экономика
15:16, 29 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Власти Карелии рассчитывают, что в 2022 году начнется строительство сразу нескольких крупных объектов в сфере промышленности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

«Планы у нас всегда амбициозные, и я бы хотел отметить, что у нас есть очень хорошие проекты, которые начнут реализовываться в 2022 году», — сказал Родионов.

В числе наиболее крупных объектов, которые начнут строиться в следующем году, он назвал новый ЦБК в Сегеже, цифровую верфь на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе и технопарк по производству пищевых продуктов в Петрозаводске, туристический комплекс рядом с памятником археологии «Беломорские петроглифы».

 

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