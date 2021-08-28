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Пластический хирург рассказал, после какой операции лицо пациента похоже на портрет из-под кисти Пикассо

Новости. Общество
16:10, 30 Августа 2021
фото: © Клиника «Кивач»

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Новый пластический хирург клиники «Кивач» в Карелии Арутюн Зиалян может спокойно отказать пациенту в операции, если считает, что результат будет негармоничным.

«Около 20 процентов обращений заканчиваются отказами. К сожалению, люди не всегда объективны. Под одним светом видим одно, под другим — другое. Когда приходят ко мне на консультацию, попадают в студию с правильно выверенным светом и фоном. В студии можно оценить качественные изменения в своей внешности. А раньше мне присылали фотографии и писали: „Посмотрите, под этим углом с таким светом я вижу, что у меня грудь асимметричная“. А я сморю, свет всегда разный, не говоря о том, что плечи располагаются на разном уровне и т. д. Так что приходится объяснять, что такое природная асимметрия. В людях не должно быть все идеально, их производят не на заводе „Мерседес“. Хирург должен попасть в природную симметрию, а не в идеальную, поскольку это не всегда красиво.

Бывает, что пациенты, мечтающие о ринопластике, говорят, что у них спинка носа смотрит немного в сторону. Делаешь КТ-снимок и показываешь симметрию всего черепа. Лобная линия на одном уровне, средняя треть немного на другом, из-за неправильного прикуса челюсть уходит в сторону. Если в такое случае исправить спинку носа, то после операции лицо пациента будет похоже на портрет из-под кисти Пикассо. Все сместится в сторону. Грубо говоря, лицо перекосит. И задача пластического хирурга объяснить пациенту, что такую операцию ему делать не нужно», — отметил Арутюн Зиалян.

Какие еще операции не стоит делать пациентам, читайте в интервью с новым пластическим хирургом клиники «Кивач».

 
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