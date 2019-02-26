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Новости. Общество
19:40, 26 Февраля 2019
фото: Instagram

Пластика или фотошоп: фанаты не узнали Семенович на новом фото

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В своем инстаграме 38-летняя Анна Семенович показала новое фото, на котором позирует в кожаных брюках и красном пиджаке.

Однако в сети обратили внимание не на наряд певицы, а на ее внешность. Многие посчитали, что Анна на фотографии выглядит не похожей на себя, пишет lady.


Instagram

"Ужас! Это как будто после пластики носа и вообще лица! Если бы не ваша страница, то не узнала бы", "Лицо деревянное", "Не узнала вас. Что с носом сделали?", "Неузнаваема", "Не узнала даже. Перебор с фильтрами", "Аню здесь не узнать", — удивляются пользователи сети.


Instagram

Правда, некоторые не заметили изменений во внешности артистки: "Очаровательная!", "Вообще красоточка, очень стильно", "Красивая!".

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