Пластика или фотошоп: фанаты не узнали Семенович на новом фото

Новости по теме
Загрузка...
В своем инстаграме 38-летняя Анна Семенович показала новое фото, на котором позирует в кожаных брюках и красном пиджаке.
Однако в сети обратили внимание не на наряд певицы, а на ее внешность. Многие посчитали, что Анна на фотографии выглядит не похожей на себя, пишет lady.
"Ужас! Это как будто после пластики носа и вообще лица! Если бы не ваша страница, то не узнала бы", "Лицо деревянное", "Не узнала вас. Что с носом сделали?", "Неузнаваема", "Не узнала даже. Перебор с фильтрами", "Аню здесь не узнать", — удивляются пользователи сети.
Правда, некоторые не заметили изменений во внешности артистки: "Очаровательная!", "Вообще красоточка, очень стильно", "Красивая!".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
19.02.2019, 13:54
26.02.2019, 12:15
Аналитика
Сегодня 14:39
Капитал
Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.
Сегодня 10:06
25.02.2019 10:43
20.02.2019 15:05
19.02.2019 13:54
Чтиво
25.02.2019 13:30
Личное мнение
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
21.02.2019 12:21
Медиа
25.02.2019 12:07
Комментарии