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Пластиковые контейнеры установили в глубинке Карелии

Новости. Общество
18:00, 05 Марта 2021
фото: © "Автоспецтранс"
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Регоператор "Автоспецтранс" меняет старые железные баки на пластиковые контейнеры в Кондопожском районе.

В связи с техническим переоснащением и приобретением более производительных современных мусоровозов с задней загрузкой карельский "Автоспецтранс" планирует отказаться от пакетного сбора ТКО. Регоператор переходит на контейнерный сбор мусора и устанавливает железные мусорные баки вместо пластиковых. Кондопожский район стал одним из первых районов, где около 330 железных контейнеров объемом 0,75 л. регоператор заменил на 277 евроконтейнеров. Из них 100 контейнеров с опцией "крышка в крышке". Этого количества достаточно, т.к. вместимость пластиковых мусоросборников больше, чем у старых железных, и составляет 1,1 л. В первую очередь, замена производится на муниципальных контейнерных площадках, отметили в пресс-службе регоператора.

Среди населенных пунктов, где уже установлены евроконтейнеры, - Кондопога (170), Гирвас (30), Марциальные воды (19) и Берёзовка (12), Кончезеро (22), Янишполе (8), Тивдия (10) и Кяппесельга (6). В Спасской губе, Готнаволоке, Нелгомозере, Юркострове, Святнаволоке, Эльмусе, Юркострове и др. пока сохраняется пакетный сбор, но уже в марте здесь также появятся пластиковые контейнеры.     

Ранее в Петрозаводске вандалы оставили без колёс новый мусорный контейнер.                                               

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