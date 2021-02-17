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В Петрозаводске вандалы оставили без колёс новый мусорный контейнер

Новости. Общество
15:59, 18 Февраля 2021
фото: ООО "Автоспецтранс"
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Неизвестные вредители вывели из строя новый евроконтейнер в столице Карелии.

Вандалы открутили колёса у мусорного бака, установленного недавно на контейнерной площадке по адресу ул. Куйбышева, 14. Об этом сообщает ООО "Автоспецтранс". Замена мусоросборника будет произведена в течение сегодняшнего дня, пообещали на предприятии.

"В результате подобных действий злоумышленников страдают, в первую очередь, жители, которые не могут полноценно пользоваться контейнерными площадками. Факты вандализма, когда мусорные контейнеры сжигают, режут, откручивают колеса, к сожалению, в Карелии не редкость, а на восстановление требуется немало времени и денег", - заявили в "Автоспецтрансе".

Сообщается, что часть контейнеров являются муниципальными, другие устанавливаются за счет операторов по транспортированию ТКО и регоператора. Выведенный из строя евроконтейнер на ул. Куйбышева был приобретен на средства "Автоспецтранса". Компания намерена обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске наказали токсикомана, разбившего видеокамеру в отремонтированном ж/д переходе.

 

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