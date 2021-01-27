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В Петрозаводске наказали токсикомана, разбившего видеокамеру в отремонтированном ж/д переходе

Новости. Общество
15:45, 28 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Вандала, сломавшего видеокамеру на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска, приговорили к обязательным работам, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе прошлого года 18-летний петрозаводчанин ножом разбил одну из камер видеонаблюдения в городе. Устройство находилось в подземном переходе, соединяющем улицы Максима Горького и Фрунзе в Петрозаводске. Сперва он сломал линзу объектива, затем повредил провода, тем самым обесточив технику. Выведя из строя камеру наружного наблюдения, нарушитель поставил под угрозу безопасность горожан, которые пользуются подземным переходом.

Юношу ранее неоднократно судили за кражи, кроме того он страдает токсикологической зависимостью. В судебном заседании молодой человек не смог объяснить причину совершения преступления. Суд приговорил виновного к обязательным работам на срок 240 часов.

Напомним, что ранее полиция искала злоумышленников, сломавших видеокамеру на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-28 16:56:52
Типичный навальненк.
zanoza
2021-01-28 17:06:11
Типичный дурак, вроде тебя :)
Святой
2021-01-28 16:50:19
А если бы он знал, что ему за это : штопор в одно место вставят и три раза провирнут, то вряд ли отважился ....
zanoza
2021-01-28 16:27:40
А надо бы на лечение принудительное отправить.
Вася
2021-01-28 16:11:43
#ершикнемой, #авыдокажитечтомойершик.
кир
2021-01-28 15:57:22
Среди полудиких - это не наказание.
Гость
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