В Петрозаводске наказали токсикомана, разбившего видеокамеру в отремонтированном ж/д переходе

Вандала, сломавшего видеокамеру на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска, приговорили к обязательным работам, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе прошлого года 18-летний петрозаводчанин ножом разбил одну из камер видеонаблюдения в городе. Устройство находилось в подземном переходе, соединяющем улицы Максима Горького и Фрунзе в Петрозаводске. Сперва он сломал линзу объектива, затем повредил провода, тем самым обесточив технику. Выведя из строя камеру наружного наблюдения, нарушитель поставил под угрозу безопасность горожан, которые пользуются подземным переходом.

Юношу ранее неоднократно судили за кражи, кроме того он страдает токсикологической зависимостью. В судебном заседании молодой человек не смог объяснить причину совершения преступления. Суд приговорил виновного к обязательным работам на срок 240 часов.

Напомним, что ранее полиция искала злоумышленников, сломавших видеокамеру на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.