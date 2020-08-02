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Вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:21, 03 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Полиция ищет злоумышленников, сломавших две камеры наружного наблюдения на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

Совсем недавно горожане смогли оценить обновленный подземный переход между улицами Фурманова и Горького.

Городская администрация произвела реконструкцию пешеходного подземного перехода под железнодорожными путями, а компания "Ситилинк" установила здесь современную систему видеонаблюдения.


© Администрация Петрозаводска

"Светлый и чистый переход недолго был под надежным оком онлайн-камер, - сообщают в "Ситилинке". - 1 августа группа злоумышленников в составе четырех человек посреди белого дня совершили акт вандализма и вырвали две камеры из четырех. Теперь горожане вновь рискуют вместо комфортной и безопасной среды получить опасное место".

В настоящий момент полиция ищет подозреваемых.

"Будем признательны за любую информацию, которая поможет привлечь вандалов к ответственности", - заявили в компании "Ситилинк".

В компании отметили, что данные камеры работают по облачной технологии, имеют сложные программные настройки и практически бесполезны вне специально созданной системы видеонаблюдения, поэтому хулиганы не смогут получить выгоды.

"Ситилинк" пообещал восстановить систему видеонаблюдения под железной дорогой в кратчайшее время.

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-08-03 17:09:56
Надо было придумать шо-то получше. Хотя если господа мужественные полицейские не поймают вандалов, морды которых камеры должны были успеть зафиксировать, я приду к выводу, шо со всех этих камер и вообще с цыфры не так уж и много толку. И тогда останется самый старый и провереный веками способ прекратить безобразия - поставить у каждого столба по жандарму. В идеале, на мой взгляд, лучше всего подошёл бы гибридный дизайн: на столбе камеру, а под столбом жандарма, шоб они друг-друга охраняли. :)
Generalus87
2020-08-03 17:30:07
Беня, обеими руками - ЗА
zanoza
2020-08-03 16:48:58
Так и будет продолжаться, пока не будет решена проблема с занятостью подростков. Когда подростки, с их неуёмной энергией, не находят ей применения, они направляют эту энергию на вандализм.
новый
2020-08-03 16:42:51
Навальнята протестанули
кир
2020-08-03 16:37:54
Где либерасты? Стоятели на мосту?
Гость
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