Вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход (ФОТО)

Полиция ищет злоумышленников, сломавших две камеры наружного наблюдения на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

Совсем недавно горожане смогли оценить обновленный подземный переход между улицами Фурманова и Горького.

Городская администрация произвела реконструкцию пешеходного подземного перехода под железнодорожными путями, а компания "Ситилинк" установила здесь современную систему видеонаблюдения.







© Администрация Петрозаводска

"Светлый и чистый переход недолго был под надежным оком онлайн-камер, - сообщают в "Ситилинке". - 1 августа группа злоумышленников в составе четырех человек посреди белого дня совершили акт вандализма и вырвали две камеры из четырех. Теперь горожане вновь рискуют вместо комфортной и безопасной среды получить опасное место".

В настоящий момент полиция ищет подозреваемых.

"Будем признательны за любую информацию, которая поможет привлечь вандалов к ответственности", - заявили в компании "Ситилинк".

В компании отметили, что данные камеры работают по облачной технологии, имеют сложные программные настройки и практически бесполезны вне специально созданной системы видеонаблюдения, поэтому хулиганы не смогут получить выгоды.

"Ситилинк" пообещал восстановить систему видеонаблюдения под железной дорогой в кратчайшее время.

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.