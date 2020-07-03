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Камеры появились в отремонтированном тоннеле около ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:26, 04 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Камеры помогут сохранить отреставрированный подземный переход от вандализма и сделают передвижение по нему ещё безопаснее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска при поддержке компании "Ситилинк" организовала круглосуточное видеонаблюдение в пешеходном тоннеле под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фурманова. На объекте установили четыре камеры в антивандальном исполнении, позволяющие получить высококачественную картинку.



Изображение с них уже в ближайшие дни можно будет увидеть на сайте "Мой дом. Ситилинк" в разделе "Публичные камеры".

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

© Фотографии мэрии Петрозаводска

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