Камеры появились в отремонтированном тоннеле около ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Камеры помогут сохранить отреставрированный подземный переход от вандализма и сделают передвижение по нему ещё безопаснее, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска при поддержке компании "Ситилинк" организовала круглосуточное видеонаблюдение в пешеходном тоннеле под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фурманова. На объекте установили четыре камеры в антивандальном исполнении, позволяющие получить высококачественную картинку.





Изображение с них уже в ближайшие дни можно будет увидеть на сайте "Мой дом. Ситилинк" в разделе "Публичные камеры".

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

© Фотографии мэрии Петрозаводска