Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО)

Компания "РЖДстрой" завершила реконструкцию пешеходного тоннеля на улице Максима Горького.
В рамках ремонта железнодорожного перехода была демонтирована внутренняя часть тоннеля.
После вывоза старых материалов были проведены отделочные работы: оштукатуривание потолка, облицовка стен, замена электрооборудования и многое другое.
Также для пешеходов смонтирован поликарбонатный навес над лестничным спуском.
Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел преображение подземного перехода у ж/д вокзала.
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