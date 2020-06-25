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Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО)

Новости. Общество
15:21, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Компания "РЖДстрой" завершила реконструкцию пешеходного тоннеля на улице Максима Горького.

В рамках ремонта железнодорожного перехода была демонтирована внутренняя часть тоннеля.

После вывоза старых материалов были проведены отделочные работы: оштукатуривание потолка, облицовка стен, замена электрооборудования и многое другое.






Также для пешеходов смонтирован поликарбонатный навес над лестничным спуском.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел преображение подземного перехода у ж/д вокзала.

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Комментарии

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елпидифор
2020-06-25 16:57:58
Кир, ты хоть сам понял, что написал нечто аполитичное? Дети с 2000 года растут под неусыпным глазом патриотов и нашего президента. Во славу Богу и Отечеству, аминь!
zanoza
2020-06-25 16:54:09
Теперь сюда можно будет туристов на экскурсию водить, а ведь больше некуда :)
Mikko Merimies
2020-06-25 16:37:59
Как и обещали - к лету...
Неравнодушный
2020-06-25 16:34:56
Чисто, как в трамвае.
Игорь
2020-06-25 16:13:03
Камеры сразу ставьте туда со всех сторон.
Generalus87
2020-06-25 15:48:40
ППС круглосуточно стоять должны рядом, чтобы все не зас...ли
VladPTZ
2020-06-25 15:45:50
Интересно, как быстро хулиганы его снова разрисуют в прежнее состояние.
кир
2020-06-25 15:45:01
Уже руки зудят у некоторой части населения облить краской стены и выбить освещение. :)
елпидифор
2020-06-25 15:42:12
Дай бог, чтобы дети эпохи всеобщего патриотизма его не загадили. А ведь загадят. Как в нашу эпоху безыдейных пацанов утверждали клятвой: "землю есть буду!"
кир
2020-06-25 16:26:59
елпидифор, не патриотизма, а вашего либерализма с правами нелюдей.
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